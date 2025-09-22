El Gobierno nacional promulgó este lunes la Ley N° 27.793, denominada Ley de Emergencia en Discapacidad, que declara la emergencia en la materia hasta el 31 de diciembre de 2026, con posibilidad de prórroga por un año más. La normativa contempla la creación de la Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social, el acceso obligatorio al Programa Incluir Salud, la actualización mensual de aranceles del sistema de prestaciones básicas y la extensión de beneficios fiscales a empleadores que contraten personas con discapacidad. Sin embargo, a través del Decreto 681/2025, publicado en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo dispuso que su aplicación queda suspendida hasta que el Congreso defina fuentes de financiamiento y las incorpore en el presupuesto nacional.

La promulgación y suspensión se da luego del viernes último, que en un solo día, vendiera 678 millones de dólares de reservas del Banco Central para contener el dólar.

Entre los argumentos, el decreto remarca que la implementación total de la ley implicaría un costo superior a los 3 billones de pesos, equivalente al 0,35 % del PBI, cifra que no puede ser absorbida con el crédito presupuestario actual sin comprometer gastos esenciales en áreas como seguridad, justicia o alimentación en cárceles. Además, recuerda que la normativa carece de previsión de recursos concretos, lo que contraviene el artículo 5° de la Ley N° 24.629, que prohíbe ejecutar erogaciones sin partidas asignadas.

El Ejecutivo también señaló que la sanción de la ley fue impulsada por el Congreso pese a observaciones previas, y subrayó que su puesta en marcha dependerá ahora de la aprobación de las partidas correspondientes.

En paralelo, mediante la Decisión Administrativa 24/2025, el Gobierno incrementó los fondos de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y reasignó recursos de la Jurisdicción 91 – Obligaciones a Cargo del Tesoro, con el objetivo de atender los compromisos más urgentes vinculados a la actualización de prestadores, aunque sin habilitar la ejecución completa de la nueva ley.