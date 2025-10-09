El intendente de San Rafael, Omar Félix, protagonizó un momento que llamó la atención durante su discurso en el Agasajo de las Fuerzas Vivas, un evento al que asistieron el presidente Javier Milei y su hermana Karina Milei, quienes visitaron la provincia vecina como parte de la campaña electoral de cara a las elecciones legislativas 2025.

El peronista Félix utilizó parte de su discurso para hablar sobre la autonomía municipal, una propuesta que había sido aprobada por el Concejo Deliberante de ese departamento mendocino el pasado 24 de septiembre. El líder comunal del PJ detalló que la implementación de esta medida tomará un lapso de 150 días.

Enfatizó la importancia del proceso, señalando que "El espíritu es seguir trabajando en este tema, teniendo como ejes tres grandes rectores: la Constitución Nacional, la Constitución Provincial y la ordenanza aprobada"

Fue entonces cuando realizó un gesto ambiguo: al tiempo que el público aplaudía, levantó su mano izquierda y mantuvo tres dedos extendidos por un momento. No está claro si el gesto era un respaldo directo a la autonomía municipal o si se trató de una referencia al supuesto "3%" que, según audios atribuidos a Diego Spagnuolo, se mencionaría en relación con posibles coimas de Karina Milei.

Es importante destacar que Félix no hizo ninguna mención a las supuestas coimas dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Además, tanto Javier como Karina Milei se encontraban fuera del salón principal durante su discurso, e hicieron su ingreso justo cuando el gobernador Alfredo Cornejo comenzaba a hablar.