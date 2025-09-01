El juez federal Alejandro Patricio Maraniello, quien este lunes ordenó frenar la difusión de audios atribuidos a Karina Milei, tiene un frondoso historial de denuncias en su contra. Según registros de la Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura, el magistrado acumula nueve expedientes abiertos, de los cuales cinco corresponden a casos de acoso sexual. También se lo investiga por abuso de poder, acoso laboral, maltrato a empleados, malversación de fondos públicos e incumplimiento del reglamento judicial.

El pasado 19 de agosto, Maraniello fue citado a declarar ante el Consejo, con un plazo de 20 días para presentar su descargo. Varias de las denuncias surgieron de testimonios aportados por trabajadoras judiciales y canalizadas a través de la Asociación de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial (AEPJN).

En una de las denuncias más graves, una empleada declaró haber sido acosada a la semana de ingresar al juzgado. La víctima relató que el juez la presionó para aceptar una salida privada bajo amenaza de perder su trabajo, episodio en el que sufrió tocamientos y besos no consentidos, además de sentirse obligada a mantener relaciones sexuales para evitar represalias.

Otro expediente describe el testimonio de una agente judicial que recibió mensajes inapropiados en redes sociales de parte de Maraniello, junto con comentarios sobre su vestimenta y aspecto físico. La mujer aseguró que, tras rechazar encuentros, comenzó a sufrir un trato hostil y debió recurrir a medicación debido a pensamientos suicidas. Su caso fue elevado a la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), donde la fiscal Mariana Labozzetta consideró que podría constituir un delito de acción pública. Actualmente, el expediente se encuentra en manos de la jueza federal María Servini y del fiscal Carlos Stornelli.

El gremio judicial también denunció que el magistrado ejerció violencia simbólica y comentarios despectivos contra trabajadoras en situación de vulnerabilidad, como una empleada interina y estudiante de Derecho, a la que menospreció por ser hija de un camionero.

El fallo sobre los audios de Karina Milei

Pese a este panorama, Maraniello dispuso este lunes la prohibición de difundir los audios atribuidos a Karina Milei, en el marco de una denuncia del Gobierno por una presunta “operación de inteligencia ilegal”.

En su resolución, el juez sostuvo: “Decretase la medida cautelar ordenando, solamente, el cese de la difusión de los audios grabados en la Casa de Gobierno de la Nación, anunciados el día 29/08/2025, que sean atribuidos a la Sra. Karina Elizabeth Milei”.

La denuncia fue presentada por el Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, y quedó radicada en el Juzgado Federal N.º 12. Según el Gobierno, la difusión de los audios habría tenido el objetivo de “desestabilizar al país en plena campaña electoral”.