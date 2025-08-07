El Justicialismo oficializó el frente “Fuerza San Juan”

En la tarde-noche de este miércoles, en la sede del Partido Justicialista (PJ) sanjuanino, se oficializó el frente “Fuerza San Juan”. En un acto colmado de dirigentes y militantes, el Justicialismo lanzó la alianza con la que competirá en los comicios de medio término que se desarrollarán en octubre.

La coalición es liderada por el PJ y además la integran otros espacios políticos y organizaciones sociales. En un acto que contó con una gran convocatoria, fue firmado un acta compromiso y un acuerdo pragmático con diez puntos fundamentales que desglosan la propuesta política.

La alianza está compuesta por el Justicialismo presidido por el presidente Juan Carlos Quiroga Moyano, el Partido Conservador Popular que es presidido por María Beatriz Ferreiro Tolomeo, el Partido Frente Grande que tiene como presidente a Guillermo Claudio Belascoain, el Partido del Trabajo y del Pueblo que tiene como presidente a Alberto Ignacio Agüero; el Partido Convicción Federal que tiene como referente a Oscar Horacio Flores.

Los otros partidos que integran el frente son: el Partido Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) con Andrés Mercado como presidente; el Partido Movimiento Libres del Sur con su referente Juan Horacio Guardia; el Partido Patria Grande con Melina Pelayes Quiroga a cargo y, por último, el Partido Frente Renovador San Juan a cargo de Franco Aranda.

En el acto, estuvieron grandes referentes del peronismo como José Luis Gioja, Fabián Gramajo, Fabián Aballay, el presidente del PJ Juan Carlos Quiroga Moyano, Eduardo Cabello, Graciela Seva, Leonardo Gioja, Cristian Andino, Franco Aranda, entre otros. La gran ausencia fue la del ex gobernador y actual senador Sergio Uñac.

En cuanto al nombre, “Fuerza San Juan”, sigue los lineamientos del PJ nacional que decidió bautizar a su frente como “Fuerza Patria”. La estrategia nacional del partido fue sellada en un acuerdo que firmaron en Buenos Aires, el gobernador de esta provincia, Axel Kicillof, Máximo Kirchner y Sergio Massa.