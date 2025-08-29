El ex gobernador José Luis Gioja y el ex intendente Fabian Gramajo protagonizaron un jocoso momento en la previa del acto de lanzamiento de campaña de Fuerza San Juan de cara a las elecciones legislativas. Estos segundos provocó un anuncio del chimbero.

En medio de las declaraciones a la prensa, Gramajo le gritó a Gioja: "Flaco, no me has traído la campera, regálame la campera", luego lo llamo a donde estaba armada la rueda de prensa.

"Si ganamos te regalo la campera roja", expresó el ex gobernador, lo que provocó el grito del ex intendente chimbero. "es primicia". Sin embargo, de inmediato Gioja le aclaró: "Te la vendo, te la vendo", a lo que Gramajo contestó con un “gracias”, en medio de las sonrisas cómplices de ambos y otros dirigentes presentes.

La oferta de Gioja terminó de darse cuando le aseguró que si asiste a votar con la famosa prenda se la regalará. "Si vas a votar con la campera roja mía, te la regalo". Esto provocó la exaltación del caudillo chimbero que anunció: "Voy a votar con la campera del Flaco el día de la elección, ustedes son testigos"

Una vez que el tres veces gobernador de la provincia se alejó, Gramajo destacó que al peronismo le faltaban esa clase de gestos. “Estamos muy conformes con esta unidad, y con ganas de trabajar mucho para que le vaya bien a San Juan”