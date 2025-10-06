El liberal Sergio Vallejos fue tajante con la salida de Espert: “Deja al desnudo la incapacidad”

Este domingo, José Luis Espert presentó su renuncia como candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza (LLA) en Provincia de Buenos Aires (PBA). Esto se da tras la vinculación con el presunto narcotraficante Fred Machado, quien le habría entregado dinero para su campaña, como así también viajes en su avión privado. Ante ello, desde el ámbito liberal local, el candidato por Evolución Liberal, Sergio Vallejos, habló con Canal 13 San Juan y dijo que “deja al desnudo la incapacidad de los asesores del presidente. El sector liberal pone en riesgo una elección tan importante como lo es la de Provincia de Buenos Aires”.

Vallejos expresó que esto es un nuevo golpe a un antecedente como lo fueron las coimas del Andis, el tema de Libra y ahora este nuevo conflicto. “Son muy lentos para responder, muy antiguos y no son contundentes. Quizás le venga bien al Gobierno unas gotitas de cordura, de tranquilidad, de no maltratar tanto”, mencionó.

“Machado no está condenado, está en un proceso y es una persona inocente hasta que se demuestre lo contrario. Pareciera que es plata sucia, pero lo que más me sorprende es que Espert se empezó a contradecir después y se conoció que tenía 35 viajes en avión entonces, había un vínculo sólido. Sería una pena que Gobierno no pudiera manejar bien esta situación”.

Por último, expresó que desde la parte liberal no se es caudillista, es decir, no se sigue a una persona en particular, sino que a la idea de la libertad económica nacional. “El presidente tiene su equipo y lo deberá defender su equipo ahora. Nosotros no vamos a defenderlos”, concluyó.