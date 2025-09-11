En momentos en los que se espera que la minería vuelva a tomar altos niveles de protagonismo y acción en la provincia, el ministro de Minería de San Juan, Juan Pablo Perea, estuvo en Es lo que Hay, en Canal 13 y dejó precisiones acerca de la actividad y las necesidades. Arrojó expreso que sin claridad en la Ley de Glaciares, grandes proyectos que existe en San Juan corren peligro de puesta en marcha y puede ser un limitante para otros que buscan desarrollarse.

El ministro de la cartera dio a conocer cuál es el mapa de la actividad en la provincia y un panorama de la realidad, en momentos en los que se habla de grandes proyectos, pero los pasos concretos son cortos en un camino que se recorre lento en el mundo.

“El presente de la minería en San Juan es que hoy tenemos una mina activa de oro que es Veladero, Gualcamayo en menor medida, estamos en la expectativa de una temporada de exploración, la cal en una menor medida. La realidad concreta es que hoy tenemos eso. Los proyectos que están en un menor corto plazo de iniciar son Vicuña, Los Azules, Altar, no vamos a nombrar a todos porque se me puede quedar alguno en el tintero”, repasó Perea.

Ahondando sobre qué se necesita para que estas promesas pasen a ser realidad, el ministro orreguista mencionó que “hay situaciones concretas que se tienen que resolver para que esto arranque, no es milagroso. Los procesos en la minería tienen cierto tiempo”, comenzó analizando.

“Este gobierno provincial está trabajando muy fuerte en herramientas que nos hacen competitivos con provincias del primer nivel mundial que tienen depósitos minerales iguales que nosotros. Lo que falta es el caso concreto. En Los Azules, están buscando financiamiento desde hace mucho tiempo y eso no es fácil. Me consta que la empresa está haciendo un trabajo muy fuerte en ello”.

Sobre el caso de Vicuña, explicó que “no es que falte decisión política, sino que tiene a pocos kilómetros del desarrollo un glaciar, el llamado G-110. Lo que falta es un poco de decisión del Gobierno nacional. Hemos mantenido varias reuniones desde el Gobierno provincial, tanto con el dr. Lucero (Sec. de Minaría de la Nación) como con el resto de su equipo, en que tanto la provincia de San Juan como las operadoras que están en nuestro territorio, creemos que alcanza con una reglamentación de la ley”.

Con esas palabras el ministro minero dejó entrever que para que pueda avanzar esta promesa de acción minera, dependerá en gran medida del gobierno de Javier Milei.

Pero esto no es solo el caso de Vicuña, sino también Pachón "y algún otro más. Son temas que se deben solucionar para que den a la luz esos proyectos"

“Un glaciar no se mueve, no se rompe ni se extingue. Nosotros estamos intentando pedir desde la provincia que se reglamente la Ley de Glaciares. Para proteger mejor hay que entender mejor la situación: La Asociación Internacional de Permafrost hace una distinción de glaciares como es el blanco que es el Perito Moreno que son glaciares que dan reservas activas de agua, esos son intocables. Luego están los glaciares de escombros y el permafrost, que no tienen ninguna reserva activa de agua, son estériles, no aportan absolutamente nada”, explicó el titular de la cartera minera.

Perea, especificó acerca del pedido que busca la administración sanjuanina y es que “queremos que a través de esa reglamentación que se explique y se proteja afectivamente lo que se deba proteger. Eso no se va a tocar de ninguna manera, que son las reservas activas de agua, eso no se negocia”.

Desde la provincia entienden que lo más conveniente es “una línea de reglamentación” y aunque “Nación está evaluando otras alternativas, que esté hecho desde un punto de vista técnico, serio y que participen de esas comisiones gente que sepa de qué estamos hablando, porque es como que nosotros nos pongamos a legislar sobre granos”, detalló.

Lo que busca San Juan es que se le otorguen potestades regulatorias para poder establecer y evaluar el ambiente glaciar y periglaciar, no solamente a la minería afecta, sino a otro tipo de actividades.

Era de infoxicación

El ministro Perea disparó contra algunos medios de comunicación y periodistas, aunque sin mencionar ni dar precisiones.

“Hay una saturación de información que nos puede llegar a confundir un poco. En algunos medios son bastantes tendenciosos, dicen que tenemos la solución mágica para que los proyectos arranquen. Algunos dicen ‘falta decisión política’, otros dicen ‘yo voy a hacer que esto arranque’, pero en realidad hay situaciones concretas que se tienen que resolver para que esto arranque”.