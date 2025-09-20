El ministro del Interior de la Nación fue a Casa Activa y habló con Orrego sobre diversos temas

El flamante ministro del Interior de la Nación, Lisandro Catalán, visitó este viernes la provincia de San Juan. Fue recibido por el gobernador Marcelo Orrego, fue a Casa Activa y habló con funcionarios locales sobre temas conmiserados estratégicos para la provincia.

El funcionario nacional llegó a San Juan poco después de las 15, tas haber sufrido una serie demoras en el vuelo a causa del mal tiempo imperante en Buenos Aires. Una vez que piso la provincia, el funcionario fue recibido por Orrego y buena parte de su Gabinete.

Participaron de este encuentro que se realizó en la Casa de Gobierno, el secretario de la Gobernación, Emilio Achem, la ministra de Gobierno, Laura Palma; el ministro de Hacienda, Roberto Gutiérrez, y el responsable de la cartera de Oras, Fernando Perea.

Los funcionarios locales le informaron a Catalán y su equipo la situación actual de la provincia y los proyectos que se están manejando en este momento. Un tema especial fue el del potencial minero de San Juan, especialmente los proyectos de cobre.

Posteriormente, recorrieron el complejo del programa que se gestionó desde la provincia en el departamento de Chimbas, Casa Activa en Chimbas que se destinará a crear un Centro de Atención Integral para el Abordaje de los Consumos Problemáticos, que las autoridades aseguran que será modelo en Latinoamérica.

Además de esta reunión y la recorrida por Casa Activa, Catalán se reunió con las autoridades de la Corte de Justicia de San Juan. La actual presidenta, Adriana García Nieto, le brindó un detalle de la situación provincial en lo referente al servicio de justicia.