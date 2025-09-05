El modelo de la ONU ya se vive en la Legislatura con la participación de 24 instituciones educativas

María Rita Lascano y Juan de la Cruz Córdoba acompañaron a jóvenes de 24 instituciones educativas de San Juan en una jornada de formación cívica y participación estudiantil con el Modelo de la ONU, que se llevó a cabo en la Cámara de Diputados de la provincia. La iniciativa reunió a colegios de gestión pública y privada y buscó promover la educación en ciudadanía, valores y pensamiento crítico desde temprana edad.

“Estamos muy contentos de poder acompañarlos a principios de este año”, afirmó María Rita Lascano en el móvil de Canal 13. “Nos hicieron llegar esta iniciativa y de manera inmediata el vicegobernador Fabián Martín dio el ‘okay’ para facilitar las instalaciones de la Cámara de Diputados y que puedan llevar adelante esta actividad, junto con muchas otras que realizan los colegios preuniversitarios. Esto significa también empezar a pensar en una ciudadanía más comprometida, en un mundo con menos violencia, más paz, más allá de las diferencias ideológicas, políticas o institucionales”, agregó.

Lescano destacó además el valor de la interacción entre estudiantes de distintos departamentos: “Aquí hay 24 instituciones educativas de la provincia, de gestión pública y privada, y eso aporta a que puedan conocerse, intercambiar experiencias y generar, por qué no, algún tipo de amistad entre las distintas instituciones”.

Por su parte, Juan de la Cruz Córdoba resaltó la importancia de que los jóvenes desarrollen pensamiento crítico y responsabilidad desde temprana edad. “Nos parece interesantísimo que los chicos aprendan, estudien, analicen y desarrollen su sentido crítico, pero siempre basado en valores, para intentar generar un mundo mejor”, dijo en este medio.

Córdoba señaló que estas actividades fomentan un intercambio enriquecedor: “El mundo se empieza a construir desde la propia casa, desde la escuela y el grupo de pares. Estar cerca de los chicos nos permite también tomar nota de lo que ellos perciben que falta en el mundo, y nos obliga a analizar si nuestras acciones están bien. Es un ida y vuelta, un feedback que nos retroalimenta a todos”.

El acompañamiento de Lascano y Córdoba permitió a los jóvenes vivenciar la dinámica legislativa, respetando estrictamente las normas y reglamentos establecidos para la actividad. “Presenciamos el inicio y vimos cómo los chicos siguen las reglas muy concretamente, a veces mejor que los mayores”, concluyó Córdoba.