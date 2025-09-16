Menos de 24 horas después de que el presidente Milei presentó el proyecto de la ley de Presupuesto, se supo que el texto de la norma establece la eliminación del subsidio denominado de “zona fría”. Si esto se aplica, se calcula que en San Juan unos 120.000 usuarios perderán esta ayuda nacional para afrontar el pago de la factura del gas natural en sus domicilios.

El diputado nacional por San Juan, Walberto Allende, explicó a Diario 13 que esta iniciativa prevé la eliminación de la ampliación del régimen de zonas frías, una medida que fue implementada en 2021 y tuvo como uno de sus principales impulsores al mismo Allende.

La ampliación, que se aprobó en 2021, establecía considerar como zona fría a algunas zonas de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza y San Juan y permite que en total unos 3 millones de usuarios que habitan en estas provincias puedan recibir un descuento de hasta el 50% en el total de su factura de gas.

Allende explicó que durante este martes comenzó a estudiar el texto del Presupuesto y se encontró con que un artículo elimina por completo, la ampliación del régimen de zona fría.

Concretamente, el artículo 72 del proyecto de ley establece de manera directa: “Deróganse los artículos 4º, 5º, 6º, 7º y 8º de la Ley N.º 27.637”, lo que implica que, bajo la administración de Javier Milei, se revierte el alcance sancionado en 2021 y el subsidio vuelve a restringirse exclusivamente a la región patagónica, la Puna y el departamento Malargüe de Mendoza, tal como planteaba el Régimen de Zona Patagónica sancionado en 2002.

Ante este intento de sacar el subsidio, Allende explicó que ya comenzó a gestionar reuniones con los diputados nacionales que representan a las provincias afectadas para lograr que todos se unan para tratar de evitar la quita de este susidio.

“Vamos a hacer todo lo posible para que San Juan y las otras provincias mantengan esta ayuda nacional”, concluyó el legislador.