Propuesto del Ejecutivo
El nuevo presupuesto nacional prevé la eliminación del subsidio por “zona fría” para San Juan
Si se concreta esta quita de subsidio, afectaría a unos 120.000 usuarios sanjuaninos. Los diputados de las provincias afectadas comenzarán a trabajar para frenar esta medida.
El Poder Ejecutivo Nacional presentó el proyecto de Presupuesto 2026, que propone modificar radicalmente el régimen de subsidios al gas natural en el país. La iniciativa prevé la eliminación de la ampliación del régimen de zonas frías, una medida implementada en 2021, y excluiría de este beneficio a más de 3 millones de hogares que obtuvieron descuentos en sus facturas en los últimos años.