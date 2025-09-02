Este miércoles a las 20, el club Julio Mocoroa será el escenario elegido para la presentación oficial de los candidatos del frente Por San Juan. El acto contará con la presencia del gobernador Marcelo Orrego, quien es el líder político del frente y de los postulantes Fabián Martín, Laura Palma y el bloquista Federico Rizo, en lo que será la segunda gran puesta en escena del oficialismo en menos de una semana.

El primer encuentro se realizó en el club Del Bono, donde ya se mostró la capacidad de movilización de la estructura partidaria tras la oficialización de la lista en la sede de Producción y Trabajo. Ahora, la apuesta es consolidar el respaldo de los distintos partidos que integran el frente y reforzar el mensaje de unidad.

Con Sergio Miodoswky y Juan José Orrego como jefes de campaña, el oficialismo viene recorriendo los departamentos y manteniendo encuentros con dirigentes locales. La estrategia apunta a robustecer la estructura territorial y llegar con mayor presencia al tramo decisivo hacia las elecciones legislativas del 26 de octubre.