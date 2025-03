El perfil ideal del nuevo candidato libertario: joven y sin pasado político

Este 2025 habrá elecciones nuevamente en la República Argentina, donde los ciudadanos elegirán nuevos legisladores. En ese sentido, el líder de los libertarios en San Juan adelantó que están buscando a un candidato joven que no tenga un pasado político.

José Peluc, diputado nacional de La Libertad Avanza, habló en ‘Mirá Quien Habla’ (en vivo de lunes a viernes de 11 a 13) acerca del próximo acto eleccionario. Si bien aseguró que todavía no tienen una elección clara, reveló algunas de las características principales que debería tener esta persona.

‘El perfil ideal para el candidato es que no tenga historia política y que sea una persona comprometida con la sociedad, pero que no venga con mucho pasado. Cuando tenés el viento a favor, tranquilamente ponés un peso pluma y funciona; cuando usas nombres muy distinguidos es cuando tenés el viento en contra. Falta mucho todavía, faltan 4 meses’, expresó.

El entrevistado hizo hincapié en darle oportunidades a la gente joven. Incluso aseguró que él en un momento consideró la opción de dar un paso al costado y retirarse de la política para darle paso a las nuevas generaciones.

‘En Argentina, durante mucho tiempo hemos tenido políticos de mucha edad. Necesitamos que eso fluya y que vengan nuevas generaciones porque la tecnología nos va ganando, entonces necesitamos gente joven. Si es hombre o mujer, es indistinto. Siempre les decimos a los militantes que busquen en sus distritos gente joven para ir perfilando candidatos para el 27. Karina Milei tiene que dar el visto bueno’, manifestó.

¿Cómo es la relación con el Gobernador?

Sobre otro aspecto, pero dentro de la misma futura elección, Peluc aseguró que tiene una buena relación con el jefe de Estado provincial. ‘Por ahí nos hablamos, no siempre porque no vamos a estar charlando todos los días. Él me habla y lo atiendo, yo lo llamo y él me atiende’, expresó.

A pesar de destacar la característica ‘dialoguista’ que tienen los oficialistas, el entrevistado aseguró que, en principio, no piensan en formar una alianza. Su objetivo es ganar el mayor número de bancas posible por sus propios medios.

‘Tenemos que tratar de ver si nos quedamos con todo; para eso no podemos ir juntos, estratégicamente no sirve. Si nosotros tenemos la posibilidad de ganar y metemos dos, sacándole uno al Justicialismo, nos quedamos con todo. Entre los propios y los dialoguistas sumamos mucho más. ¿Para qué nos vamos a juntar?’, detalló.

Se viene un nuevo sector técnico de La Libertad Avanza en San Juan

Finalmente, José Peluc confirmó la inauguración de un nuevo sector técnico de LLA en la provincia, al cual llamaron ‘La Púrpura’. Este evento libertario contará seguramente con la presencia de Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, junto con algunos legisladores que todavía no están confirmados.

'No sabemos cuándo será. La estrategia que estamos teniendo nacionalmente es salir por región. Es decir que si vienen a San Juan un jueves, el viernes van a Mendoza y así, ocupan un fin de semana para una misma región. Creo que tengo un asado el próximo jueves o viernes con todos los dirigentes de 'La Púrpura' para ir diagramando fechas', explicó.