El peronismo de San Juan volvió a mostrarse unido en una fecha cargada de simbolismo. Este jueves por la noche, en el Parque de Rawson, se realizó el acto provincial por el Día de la Lealtad Peronista, que reunió a las principales figuras del justicialismo local, entre ellas al exgobernador José Luis Gioja y al senador nacional Sergio Uñac, quienes compartieron la primera fila del evento.

El encuentro se llevó a cabo en un clima de militancia y expectativa, a solo nueve días de las elecciones legislativas 2025, donde el frente Fuerza San Juan buscará consolidar su presencia en la Cámara de Diputados. Cristian Andino, junto a los candidatos del espacio, fue el encargado de subir al escenario y dirigir unas palabras a los presentes, destacando la importancia de mantener la unidad del movimiento justicialista en un contexto político desafiante.

El Día de la Lealtad es una de las fechas más emblemáticas del peronismo. Cada 17 de octubre, militantes y simpatizantes del Partido Justicialista se movilizan en todo el país para conmemorar la jornada de 1945, cuando miles de trabajadores colmaron la Plaza de Mayo para exigir la liberación de Juan Domingo Perón, entonces detenido tras renunciar a sus cargos en el Gobierno.

Este 2025, la celebración nacional coincide con el 80.º aniversario de aquella histórica movilización. En distintos puntos del país, agrupaciones políticas y sindicales convocaron a actos y caravanas, especialmente en Buenos Aires, donde se esperan masivas concentraciones.