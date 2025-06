El peronismo sanjuanino también marchó en apoyo a CFK

Millones de personas se manifestaron a lo largo del país para apoyar a Cristina Fernández de Kirchner. Aunque en Buenos Aires fueron miles los que poblaron las calles, en San Juan, el peronismo sanjuanino también marchó por CFK.

Un grupo nutrido conformado de militantes y dirigentes del Justicialismo se dieron cita en la Plaza 25 y, minutos antes de las 18, comenzaron un breve actos en el que alzaron la voz algunos militantes de la Juventud Peronista y universitarios a fines al peronismo.

De forma pacífica, se reunieron en un costado de la plaza con banderas y remeras que indicaban el apoyo a la dos veces presidenta de la Nación. Entre los dirigentes estuvieron presente Graciela Seva, Juan Carlos Gioja, Leonardo Gioja y José Luis Gioja. Es último charló brevemente con el móvil de Canal 13, destacando la alegría que le quedó a los peronistas al escuchar la frase de Cristina: “Vamos a volver”

El ex gobernador expresó: "Todavía me late más fuerte el corazón de la emoción porque esta tarde hemos visto más de un millón de personas, de escucharla a Cristina y de soñar de que vamos a volver. No es que va a volver un partido político, sino que volverá el pueblo argentino a ser protagonista de su propio destino".

Uno de los que tomó el micrófono y se expresó en este acto fue Gonzalo, un militante universitario, quien en primer lugar destacó el triunfo en el Centro de Estudiantes en la Facultad de Ciencias Sociales y luego manifestó: "Estamos acompañando a Cristina, pero también poniéndole la espalda a los más de 400 compañeros que viajaron hacia Buenos Aires para defender a Cristina y para defender la democracia", sostuvo el militante universitario.