Con las elecciones legislativas en el horizonte inmediato, el Gobierno nacional desplegó una estrategia monetaria agresiva para frenar la escalada del dólar, que en julio trepó un 13%. La decisión de elevar drásticamente las tasas de interés, del 30% al 65% anual en pocas semanas, tuvo impacto en el mercado cambiario, pero también encendió luces de alerta sobre la actividad económica, que muestra signos de estancamiento tras el repunte registrado a mediados de 2024.

La prioridad de contener el tipo de cambio llevó al equipo económico a endurecer la política monetaria en paralelo con la desactivación desordenada de las Letras Fiscales de Liquidez (LEFI), lo que generó un exceso de pesos que ahora se intenta reabsorber. Si bien el encarecimiento del dinero logró limitar una corrida, las consecuencias sobre el crédito y el consumo son ya palpables.

Crédito caro, producción en pausa

La suba de tasas repercute directamente en el acceso al financiamiento para empresas y familias, y empieza a sentirse en el consumo y la producción. En este contexto, la Unión Industrial Argentina (UIA) expresó su preocupación por el parate de la actividad y advirtió sobre la urgencia de generar líneas de crédito accesibles para sostener empleo y producción, especialmente en las PyMEs.

“El nivel de tasas debería estabilizarse en valores razonables para la capacidad de las empresas”, reclamó la Junta Directiva de la UIA, que también subrayó la necesidad de políticas diferenciadas por sector. Según datos del organismo, la industria perdió unos 1.500 puestos de trabajo mensuales en el último trimestre, acumulando una baja de 37.000 empleos desde agosto del año pasado.

Un rebote que ya se frenó

La recuperación que se había iniciado de forma desigual en 2024 parece haberse detenido en seco desde marzo, coincidiendo con las primeras señales de ajuste monetario y el endurecimiento del cepo. Consultoras como Invecq ubican el “techo” de la reactivación en febrero, y desde entonces los indicadores muestran estancamiento, salarios reales a la baja y un crédito al consumo que pierde fuerza.

Para la Fundación Mediterránea, el freno de la economía tiene un doble filo: ayuda a moderar la inflación y a contener el déficit externo, pero también reduce las chances de una recuperación sostenida del empleo y la inversión. Además, la elevada asimetría entre sectores productivos limita la posibilidad de una reactivación homogénea.

Una estrategia con costos crecientes

Desde la óptica fiscal, la política de tasas elevadas genera una presión adicional sobre la deuda en pesos. En los próximos 12 meses, el Tesoro enfrenta vencimientos por $138 billones, equivalentes al 16% del PBI. Sólo entre agosto y octubre, pleno proceso electoral, deberá renovar deuda por el 8,7% del producto, lo que obliga a mantener tasas elevadas para atraer compradores, encareciendo el servicio de deuda.

Un informe reciente señala que tras las elecciones será clave “lograr un equilibrio dólar/tasa” que permita bajar la tasa real a un dígito. Para eso, será necesario reducir la prima de riesgo y estabilizar las expectativas devaluatorias, en un esquema de bandas que solo será sostenible si se modera el actual sobrecosto financiero.

Entre expectativas y restricciones

El economista jefe de PwC Argentina, José María Segura, explicó que el desafío central del Banco Central es ajustar la oferta monetaria a la demanda de dinero sin desbalancear la estabilidad cambiaria ni comprometer el nivel de actividad. Si la tasa es demasiado alta, se ahoga la economía; si es demasiado baja, se dispara el dólar.

Por su parte, la consultora LCG apuntó que los motores de la economía están debilitados: la inversión se retrae salvo en nichos muy rentables, las exportaciones apenas crecen, y el consumo público está limitado por el ajuste fiscal. El consumo privado, que había sostenido la mejora, ahora pierde dinamismo por la caída del salario real y el aumento de la morosidad bancaria.

Proyecciones con efecto arrastre

A pesar del escenario de estancamiento, algunas consultoras mantienen un pronóstico de crecimiento del 5% para 2025, aunque advierten que se trata más de un “arrastre estadístico” del segundo semestre de 2024 y los primeros meses de 2025, que de un proceso de expansión genuina. La sostenibilidad de ese crecimiento dependerá, en gran medida, de que el esquema monetario y cambiario logre volver a niveles más equilibrados sin deteriorar aún más el tejido productivo.

Fuente: Perfil