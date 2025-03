El año político se desarrolla a pleno y si bien desde los espacios dicen que falta mucho, la visualización de las alianzas y los candidatos, es lo que gana la atención puertas adentro. Y con la presencia del sanjuanino y presidente del PRO en San Juan, Enzo Cornejo, participará este miércoles de la reunión del Consejo Directivo del partido, en el que empezarán a definir el destino del camino electoral de cara a las legislativas. Más allá de lo que suceda a nivel nacional, aseguraron que en San Juan seguirán transitando el camino junto al espacio que lidera Marcelo Orrego.

La semana pasada el PRO tuvo acción con Mauricio Macri encabezando una reunión en la Fundación Pensar, en la que disparó contra Javier Milei por el decreto para nombrar dos jueces en la Corte Suprema.

Pero ahora llegó el turno de ir delineando el objetivo electoral de las legislativas de este 2025. Será en la reunión del Consejo del PRO y con presencia del sanjuanino referente del partido.

‘Ahora se junta el Consejo Directivo. La verdad que nosotros fusionar dijimos que no, sí por supuesto somos frentistas, sí es para generar una alianza. En este caso entre Mauricio Macri y Javier Milei se viene generando una confianza día a día. Hay muchas cuestiones en las que no estamos de acuerdo y cuando no estamos de acuerdo proponemos. Así que no hay nada definido, no hay nada oficial’, expresó Cornejo sobre lo que empezará a definir su partido.

Cornejo recordó que hubo ocasiones en las que el PRO acompañó al oficialismo en algunas ocasiones y en otras se mostró en contra en el Congreso de la Nación. En este sentido, para el sanjuanino ‘es lo lógico que tiene que pasar en un país normal’ y sobre la crítica de Macri a la decisión de nombrar dos jueces en la Corte Suprema dijo que ‘son las diferencias que todos tenemos en la mesa familiar también. No hay que pensar de la misma manera y es totalmente lógico el hecho de pensar diferente. Nosotros no estamos de acuerdo con la forma’.

Al ser consultado si una alianza a nivel nacional ponía contra las cuerdas el acuerdo provincial en el que el PRO acompaña e integra el espacio que lidera Marcelo Orrego, para Cornejo no existe ningún peligro. ‘En San Juan tenemos una marcada alianza con el gobernador Marcelo Orrego y Mauricio Macri tiene muy bien claro que en las 10 provincias donde Juntos por el Cambio logró meter un gobernador, seguimos con esa alianza, ya que tenemos un camino recorrido y por supuesto hemos generado la confianza y la responsabilidad de seguir adelante’.