Patria Grande, el espacio político liderado por Juan Grabois, decidió no sumarse a la coalición "Fuerza Patria", en una decisión que hizo mucho ruido a nivel nacional. En una entrevista con Pelado Stream, Eduardo Camus, referente sanjuanino de este espacio, explicó los motivos de esta decisión, la cual aseguró que no es personal de Grabois, sino de toda la mesa nacional.

"Nosotros creemos que Fuerza Patria no puede ser una lavada de cara de lo que fue Unión por la Patria", afirmó Camus. El dirigente fue enfático en la necesidad de una "restructuración completa" del peronismo, criticando las viejas prácticas y la “falta de audacia” y “creatividad política” que, a su entender, marcó las elecciones de 2023.

Críticas a la falta de estrategia

Camus cuestionó la falta de un programa estratégico en la nueva alianza y pidió dejar de lado los encuentros a puertas cerradas. "Estamos cansados de que se junten tres o cuatro en una mesa de café y decidan por el movimiento entero", sentenció. En su lugar, el dirigente propone un peronismo que salga a las calles para representar las demandas del pueblo, especialmente en un contexto de "gobierno saqueador de Javier Milei".

A pesar de que se especuló que la decisión de Patria Grande respondía a la posible vuelta de Sergio Massa al liderazgo del movimiento, Camus aclaró que la cuestión "va más allá de los nombres propios". El objetivo, según explicó, es "reconstruir este peronismo" con miras a las elecciones de 2027, disputando cada espacio "con otra mirada".

Patria Grande San Juan y "Fuerza San Juan"

En el ámbito provincial, Camus confirmó que el partido sí formará parte de "Fuerza San Juan". "Firmamos con nuestra presidenta Daniela Pelayes", indicó. El dirigente expresó su satisfacción por integrar el frente, destacando la importancia de lograr una buena elección para contraponerse al modelo del gobierno nacional. Sin embargo, aclaró que, aunque están dentro del frente, "no nos da lo mismo cómo se conforma la lista".

Finalmente, Camus se refirió al rol de la ciudadanía en este contexto, afirmando que el pueblo argentino debe decidir entre un "ajuste cruel a los jubilados, con represión de la mano de Patricia Bullrich" o una sociedad donde todos puedan ser parte. "El pueblo argentino tiene que decidir si quiere vivir con ajuste cruel a los jubilados, con represión de la mano de Patricia Bullrich y un desbarajuste absoluto en las cuentas con Caputo y Sturzenegger, o quiere vivir de mejor manera, sin violencia y articulando una sociedad donde podamos ser todos partes", concluyó.