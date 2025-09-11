Yo no sabía que José Peluc tenía ese apodo. Me enteré por un interlocutor de Casa de Gobierno.

El diputado Nacional José Peluc, histórico armador y fundador de Producción y Trabajo junto a Roberto Basualdo, es un hábil constructor de espacios y de poder. Nunca había escuchado lo de “Sapo Pepe”. Siempre supe de su perfil de escurridizo hombre de poder, constructor de leales servicios de armado para socios ocasionales.

Él nació peronista, y eso sigue siendo, más allá del travestido juego de la libertad. Peronista de Ubaldo Montaño, de Carlos Corach, de Basualdo… y, si me apuran, también de Uñac y de Turcumán, aunque este último ni siquiera parezca peronista.

Trabaja incansablemente en las costuras más invisibles que puedan crearse. Se potencia en esa necesidad costurera de acuerdos, y casi siempre logra buenos modelos. De allí también sus diferencias con el actual gobernador, cuando Basualdo lo prefirió a Marcelo Orrego en el Senado antes que a él.

“El Sapo Pepe”, como ahora le llaman, parece haber quedado en un lugar incómodo con esto de ser, diputado nacional, empresario mediático?, adalid de la libertad, negador de pensiones a discapacitados, peronista de casta, lobbista sin resultados para San Juan, líder de un espacio con muchas formas, y cuestionado por acuerdos que terminan sin estrechar manos.

Peluc tiene un enemigo a la vista, elegido y señalado por él mismo, en cualquier café: nada menos que el gobernador Marcelo Orrego. “Con él no hay acuerdo”, se encargó de repetir, envalentonado, a quien quisiera escucharlo, mientras se discutían posibles alianzas entre La Libertad Avanza y el Gobierno.

La jugada del diputado nacional José Peluc, “el Sapo Pepe”, para algunos “quedó Chicóni” dicen. Él se jacta de su apuesta arriesgada como otras que ya hizo. Esta vez quedó embanderado en una marca nacional, un rugido disfónico y exclusivo, con un candidato desconocido, de limitado discurso, que apenas balbucea ideas ante quince personas según sus primeros posteos públicos, donde no se lo ve al Diputado Nacional Peluc.

Peluc sabe de milagros: solo él, con su acto de fe, logró un senador —casi dos— y un diputado nacional para La Libertad Avanza. Pero esta vez no parece tarea sencilla.

Intrigado por el apodo que escuché repetir con ironía busqué la letra y resulta que El Sapo Pepe es una canción infantil nacida en los 80, popularizada en los 90 y masificada en los 2000, incluso envuelta en conflictos legales con Disney. Una de sus estrofas dice:

“Le digo Pepe, vení, y él salta, salta.

Pepe, tomá, y él salta, salta.

Pepe, pará, y él salta, salta.

Te vas a marear, te vas a marear.”