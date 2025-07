En una jornada caliente en el Senado, la oposición obtuvo la mayoría para aprobar la emergencia en discapacidad y la prórroga en moratoria previsional, además del aumento para jubilados. Antes, había salido por unanimidad un aumento de las jubilaciones por 52 votos a favor y 4 abstenciones, sin votos negativos. Unión por la Patria, un sector del radicalismo, una dialoguista alejada del PRO y legisladores provinciales, consiguieron que se aprueben estos proyectos, provocándole un golpe al oficialismo.

El aumento de jubilaciones aprobado por el Senado implica un incremento en los haberes de jubilados y pensionados del 7,2% (excepto los regímenes especiales), y un incremento para el bono, que pasaría de $70.000 a $110.000. Hay que tener en cuenta que estos montos se actualizarían por inflación.

Emergencia en discapacidad

La Emergencia en discapacidad fue aprobada este jueves, lo que significa una reforma de las pensiones no contributivas y actualiza aranceles, así como compensaciones económicas, entre otros puntos que buscan beneficiar a las personas con discapacidad. La iniciativa estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2027.

Villarruel le respondió a Bullrich

La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, lanzó una fuerte respuesta contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, luego de que esta última la criticara por habilitar una sesión en el Senado en la que se discuten temas clave como el aumento de jubilaciones y la prórroga de la moratoria previsional.

A través de una serie de publicaciones en su cuenta de X (ex Twitter), Villarruel no solo justificó su accionar en la Cámara alta, sino que también apuntó directamente contra el pasado político de Bullrich. “Ministra Bullrich, la democracia fue denigrada cuando personas que integraron orgas terroristas, como en su caso, manejaron durante décadas el destino del país”, escribió en uno de sus primeros mensajes.

La tensión entre ambas funcionarias escaló a raíz del desarrollo de una sesión convocada dentro del marco legal establecido por el propio Senado. En este sentido, Villarruel explicó: “La sesión ordinaria del día de hoy fue estipulada en fecha y hora en la sesión preparatoria anual. Como Vicepresidente cumplo con mi rol institucional, el cual implica que presida las sesiones, me gusten o no”.

En un tono firme, la vicepresidenta también se refirió a las atribuciones del cuerpo legislativo: “El Senado es la casa de las provincias, así que antes de hacerse la picante, repase la Constitución Nacional donde dice con claridad que Argentina adopta para su gobierno el sistema representativo, republicano y federal”.

Villarruel agregó además que su función no implica apoyar ni rechazar proyectos, sino garantizar el cumplimiento del reglamento: “El Senado como cuerpo es soberano. Son los senadores quienes convalidan, aprueban o rechazan las leyes. Yo no convalido actos; solo cumplo mi rol institucional”.

Mientras el Ejecutivo cuestiona el tratamiento de leyes que no cuentan con dictamen, Villarruel reafirma su compromiso con la institucionalidad del Congreso. “Entre otras cosas me votaron para defender la institucionalidad y hacerla respetar, no para levantarme cuando las papas queman”, cerró.