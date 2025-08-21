Tras una semana marcada por choques legislativos, el Senado vuelve a poner en jaque la agenda del Gobierno nacional. Este jueves, con un temario impulsado por la oposición, se discutirán dos iniciativas clave: la declaración de emergencia para la salud pediátrica y la ley de financiamiento universitario, ambas con media sanción en Diputados.

El oficialismo intentará bloquear su aprobación argumentando la necesidad de preservar el equilibrio fiscal, mientras que afuera del Congreso trabajadores del Hospital Garrahan realizan una movilización en respaldo a los proyectos.

La actividad se da en el marco de la tercera jornada consecutiva con temario opositor en la Cámara alta. El clima político refleja tensiones internas, como el caso del correntino Carlos Espínola, que tras ser señalado como posible candidato libertario terminó sumándose a la campaña oficialista en su provincia.

Uno de los ejes será la emergencia en salud pediátrica por un año, que contempla la asignación prioritaria de recursos para hospitales, mejoras salariales al personal de salud y la derogación de la resolución 2109/25 que modificó el sistema de residencias médicas. La iniciativa ya obtuvo 158 votos a favor en Diputados.

El otro proyecto central es la Ley de Financiamiento Universitario, elaborada junto a rectores de todo el país. La norma prevé la reapertura de paritarias, refuerzos presupuestarios para funcionamiento y becas, así como un fondo de $10.000 millones actualizable por inflación para incentivar carreras estratégicas.

Además, el temario incluye el rechazo a varios decretos de necesidad y urgencia que intervinieron organismos públicos, como el Banco Nacional de Datos Genéticos, la Marina Mercante, el Instituto Nacional del Teatro, Vialidad Nacional, el INTA y el INTI, entre otros.

Con proyectos que deberán alcanzar los dos tercios de los votos para avanzar, la sesión se perfila como un nuevo capítulo de alta tensión entre el oficialismo y la oposición en el Congreso.