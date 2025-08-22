El Senado asestó un duro golpe político al Ejecutivo al rechazar, este jueves, un paquete de decretos que proponía la disolución o profunda modificación de diversos organismos estatales. Entre los entes alcanzados se encontraban Vialidad Nacional, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo, el Banco Nacional de Datos Genéticos y la Marina Mercante.

La oposición advirtió que estas medidas implicaban un vaciamiento funcional y amenazaban décadas de desarrollo en ciencia, tecnología y producción agropecuaria. El senador Pablo Bensusán fue categórico: “El INTA y el INTI no son estructuras abstractas. Destruirlas es destruir años de trabajo en ciencia, tecnología y en el desarrollo productivo. Sin ellas, desaparecería gran parte de las economías regionales”.

En la misma línea, el radical Pablo Blanco cuestionó que el Gobierno intentara “esconder” la eliminación de los entes mediante reasignaciones que los volverían inservibles. Con dureza, comparó: “Es como si apareciera un enfermo de cáncer y, para no gastar el dinero, se le pegara un tiro”.

Desde el peronismo disidente, Juan Carlos Romero destacó el carácter emblemático del INTA, aunque criticó el crecimiento del plantel de empleados sin una correlación directa con la producción o la investigación. Por su parte, el jefe del bloque PRO, Alfredo De Ángeli, también se desmarcó de la iniciativa oficialista y anticipó su voto en contra.

En defensa de los decretos, el libertario Ezequiel Atauche sostuvo que no se trataba de cierres, sino de una reorganización legal: “Las funciones de estos organismos se mantienen. Lo que cambia es que sacamos a los militantes que no trabajan”.