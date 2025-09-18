El Senado volverá a ser escenario de una definición clave para el Gobierno. Este jueves desde las 11 está previsto el debate sobre el veto presidencial al proyecto de distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), una medida que promete abrir un nuevo frente de conflicto con los gobernadores y que encuentra al oficialismo en una posición frágil.

La ley había sido aprobada en agosto con amplio respaldo parlamentario y establecía que los ATN, fondos que la Nación destina a las provincias en casos de emergencia, se distribuyeran de manera automática, con un esquema similar al de la coparticipación. Sin embargo, el presidente Javier Milei la vetó el pasado 12 de septiembre, argumentando que se trataba de una norma que limitaba la administración de los recursos.

En Balcarce 50 reconocen que el escenario en la Cámara alta es adverso. En la primera votación, 56 senadores acompañaron la iniciativa y solo uno se pronunció en contra. Aun así, en aquella sesión hubo ausencias relevantes como las de los mendocinos Rodolfo Suárez y Mariana Juri, el entrerriano Alfredo De Angeli, el chaqueño Víctor Zimmermann y la cordobesa Carmen Álvarez Rivero, entre otros. En el oficialismo intentaron en los últimos días convencerlos de modificar su postura, pero la falta de interlocutores políticos con peso específico complica la estrategia.

En la Casa Rosada la expectativa se concentra en Diputados, donde aún existen márgenes de negociación y los gobernadores pueden administrar apoyos, rechazos o ausencias. El antecedente inmediato es el veto al paquete jubilatorio, que el Gobierno logró sostener en la Cámara baja aunque a un alto costo político.

Mientras tanto, desde el oficialismo insisten en remarcar que los ATN se multiplicaron por cuatro en comparación con 2024 y responsabilizan a los mandatarios provinciales por el quiebre de los acuerdos. Según la versión gubernamental, el vínculo con los gobernadores se deterioró por compromisos incumplidos y decisiones que consideran “mala política”.

De esta forma, la sesión de este jueves no solo definirá la suerte del veto presidencial, sino que también se perfila como una prueba más del desgaste legislativo que atraviesa el Gobierno y de la compleja relación con los mandatarios provinciales, en un clima de creciente desconfianza política.