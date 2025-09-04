El Senado votó en contra del veto de Milei y la Ley de Emergencia en Discapacidad volvió a reactivarse

El Gobierno Nacional recibió este jueves otro reves. En esta oportunidad vino desde el Senado de la Nación. Es que en la sesión de este jueves la oposición logró frenar el veto del presidente Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad, logrando de esta manera, que la norma quede vigente.

La oposición, conformadda por el peronismo, el radicalismo, el macrismo y senadores que responden a fuerzas provinciales, logró con holgura los dos tercios. La votación terminó con 63 votos a favor y 7 en contra.

Este nuevo golpe que recibió el gobierno libertario en el Senado fue celebraro en el interior del recinto por los senadores y otras personas presentes. En las afueras del Senado, el estallido de cientos de personas con discapacidad y familiares fue grande al conocer el resultado de la votación.

Con pancartas, banderas, remeras y cánticos, las personas con discapacidad y los familiares que se congregaron en las afueras del Senado, saltaron de alegría.



La ley, que este 4 de septiembre volvió a contar con luz verde, se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2026, prorroggable por un año más. La norma también reformula las pensiones no contributivas y actualiza aranceles, así como compensaciones económicas, entre otros puntos importantes.

Uno de los 7 votos en contra de la iniciativa fue el del sanjuanino Bruno Olivera. El libertario local defendió el veto presidencial. En los días previos a esta votación había argumentado que su postura no se movería porque la ley afecta al equilibrio fiscal.