El caso por presuntas maniobras de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que ya provocó la salida de un alto funcionario y mantiene bajo la lupa a Karina Milei, sumó un nuevo capítulo político. Mientras gran parte de los candidatos y referentes de La Libertad Avanza optaron por el silencio, el senador libertario por San Juan, Bruno Olivera, salió a respaldar públicamente a la hermana del Presidente.

“Pondría las manos al fuego. No tengo absolutamente nada que me haga dudar de la gestión que vienen haciendo estas personas”, afirmó Olivera en declaraciones a Radio Light. Para el legislador, las acusaciones forman parte de un clima electoral enrarecido: “No hay que olvidar que estamos en un año electoral y obviamente todo tema va a ser utilizado por parte de la oposición para tratar de entorpecer al gobierno. Hay que dejar que la Justicia investigue”.

Al referirse directamente a la secretaria General de la Presidencia, señaló que “hay unos supuestos chats en los cuales se la vincula, pero no hay ningún hecho concreto. Eso te da la pauta de que es algo que se está utilizando para tratar de manchar la figura del Presidente”.

Olivera aseguró además que, pese al escándalo, “la gente valorará la recuperación económica y la seguridad”, relativizando el impacto político de la causa que hoy sacude al oficialismo.