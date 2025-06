La cuarta sesión de la Cámara de Diputados de San Juan estuvo marcada por un momento de fuerte tensión cuando se discutió un pronunciamiento en defensa del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). El enfrentamiento se desató entre el diputado libertario Fernando Patinella y varios legisladores del bloque justicialista, que reaccionaron ante los dichos del legislador en contra del peronismo.

Durante su intervención, Patinella cuestionó con dureza el respaldo del justicialismo al INTA y señaló que “este proyecto y este pronunciamiento venga de la mano del sector político que, en el momento en que ejerció el gobierno, generó esta distorsión, este desastre y este quiebre en el país que nos lleva a esta necesidad de reorganización, es cuanto menos un acto de cinismo político”.

Las palabras del diputado libertario provocaron el rechazo inmediato de parte del bloque peronista. La diputada Cristina López pidió la palabra y planteó una cuestión de privilegio en defensa del respeto dentro del recinto. “Le pediría que de aquí en más sea más medido en los calificativos que usa. Porque yo no puedo ser cínica, no, estoy segura que no soy cínica cuando hablo de estos temas y creo que muchos de los diputados que están aquí tampoco lo son”, expresó. Y añadió: “Así que, a través de su persona (hacia el presidente de la Cámara), solicitarle muy amablemente al diputado Patinella que, bueno, seamos prudentes en los términos que usamos”.

El clima se tensó aún más cuando el diputado justicialista Mario Herrero se levantó de su banca y se acercó hasta la de Patinella, visiblemente molesto. Según trascendió en el recinto, el cruce fue producto no solo de las expresiones del libertario sino también por el presunto incumplimiento de acuerdos previos sobre los términos del debate.

El episodio dejó expuestas las diferencias de fondo entre los bloques y la creciente tensión en la Legislatura provincial, en un contexto político nacional en el que la situación de organismos públicos como el INTA genera posturas cada vez más polarizadas.