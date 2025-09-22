El secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, aseguró que su país está dispuesto a brindar apoyo a la Argentina y que “todas las opciones de estabilización están sobre la mesa”. El funcionario lo expresó en un posteo en la red social X, donde destacó la relevancia estratégica de la relación bilateral.

“Argentina es un aliado sistémicamente importante de Estados Unidos en América Latina, y el Tesoro está dispuesto a hacer lo que sea necesario dentro de su mandato para apoyar al país”, escribió. Entre las herramientas posibles mencionó líneas de swap, compras directas de divisas y la adquisición de deuda soberana en dólares a través del Fondo de Estabilización Cambiaria.

Bessent también alentó la llegada de inversiones privadas y respaldó el rumbo del Gobierno: “Seguimos confiando en que el apoyo del presidente Javier Milei a la disciplina fiscal y a las reformas pro crecimiento son necesarias para romper la larga historia de declive de Argentina”.

El funcionario confirmó además que, junto al presidente de Estados Unidos, mantendrá una reunión con Milei este martes 23 de septiembre en Nueva York.

El mensaje llegó en un contexto de volatilidad financiera, con caídas en bonos y acciones, y con el Banco Central vendiendo reservas para sostener el dólar dentro de la banda de flotación acordada con el FMI. La situación reavivó dudas en los mercados sobre la capacidad de pago de la deuda y abrió la posibilidad de un respaldo directo de Washington.

Desde la Argentina, Milei agradeció públicamente a Bessent y a Donald Trump por el “apoyo incondicional” y reafirmó la alianza en torno a “las ideas de la libertad”. El ministro de Economía, Luis Caputo, también sumó su reconocimiento al funcionario estadounidense por su “invaluable apoyo y compromiso para ayudarnos a hacer grande a Argentina nuevamente”.