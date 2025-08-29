El arranque de 2025 mostró un panorama complicado para la inversión extranjera directa (IED) en Argentina, con un desplome del 26% en el flujo de aportes de capital desde el exterior. Uno de los golpes más duros se sintió en el sector de explotación de minas y canteras, que pasó de captar u$s452 millones en el primer trimestre de 2024 a apenas u$s249 millones en el mismo período de este año, lo que implica una baja del 45%.

De acuerdo con el Banco Central, el total de aportes de capital sumó u$s510 millones, lejos de los u$s693 millones del año pasado. La caída minera explica buena parte de ese retroceso y se suma al freno en la reinversión de utilidades y a la cancelación de deudas comerciales, que en conjunto redujeron el ingreso neto de IED a u$s611 millones, un 90,2% menos que en 2024.

El impacto en minería preocupa por tratarse de uno de los sectores con mayor potencial exportador y de generación de divisas. La merma coincide con la desaceleración de proyectos vinculados al litio, oro y cobre, que venían siendo apuntalados como motores del crecimiento en el interior del país.

En paralelo, la industria manufacturera mostró un cuadro aún más crítico, con un flujo negativo de -u$s340 millones, explicado por cancelaciones en la industria automotriz y una caída en la reinversión de utilidades.

El informe del BCRA también reveló una salida neta de u$s1.182 millones en fusiones y adquisiciones, en gran parte por el repliegue de multinacionales. En lo que va de 2025 ya se retiraron cuatro empresas extranjeras, que se suman a las doce que abandonaron el país durante 2024.

La combinación de fuga de capitales, freno en la minería y desinversión industrial marca un inicio de año complejo para la estrategia oficial de atraer dólares frescos.