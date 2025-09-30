Se esperaba que entre este lunes 29 y martes 30 de septiembre se conocieran los nombres de los integrantes de las ternas para el cargo de Fiscal General de la Corte. Pero para ese paso habrá que continuar esperando porque eso no lo definió aún el Consejo de la Magistratura.

En principio se pensó que la semana pasada podría tenerse los tres nombres pero finalmente se especuló con que sería esta semana. Con los días fijados para inicio de esta semana, el encuentro no prosperó por la ausencia justificada de uno de los integrantes del Consejo de la Magistratura que representa a la abogacía.

Más allá de que salgan o no los nombres en los próximos días, se conoció que las intenciones de la Cámara de Diputados es que la elección de la persona que ocupará el puesto que dejó Eduardo Quattropani se designe recién después de las elecciones legislativas del 26 de octubre.

Altas fuentes de la Cámara de Diputados aseguraron a Diario 13 la semana pasada que la intención es que “no se politice” la designación del nuevo Fiscal General y que “no se mezcle con las elecciones”. Estas declaraciones son claves también para que los sectores que tienen interés en algún nombre como aspirante, puedan seguir con las conversaciones en la búsqueda del acuerdo, en un cuerpo legislativo diverso, que puede tener definición para cualquiera de los dos sectores, oficialismo u oposición.

Noticia en desarrollo…