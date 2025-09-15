Este lunes comenzó el proceso de entrevistas para cubrir el cargo de Fiscal General de la Corte de Justicia de San Juan, puesto que quedó vacante en julio tras el fallecimiento de Eduardo Quattropani.

Las audiencias, organizadas por el Consejo de la Magistratura, se desarrollan en el Club Sirio Libanés desde las 8 de la mañana y en la primera jornada pasaron 16 de los 33 inscriptos.

Entre los entrevistados se encuentran la asesora letrada Graciela Roduen, el defensor oficial Marcelo Salinas, la jueza penal Celia Maldonado, el fiscal de la UFI CAVIG Leonardo Arancibia, el abogado Nasser Uzair, el ex juez del Tercer Juzgado Correcional Javier Cámpora, la titular de la Unidad Fiscal Única del Sistema Mixto Yanina Galante, el abogado penalista Fernando Castro y el abogado Marcelo Saffe, entre otros.

El proceso continuará este martes con la exposición de los 17 postulantes restantes. En total serán evaluados 33 aspirantes, ya que uno de los inscriptos no reunía los requisitos exigidos y otra candidata no podrá participar por no encontrarse en la provincia.

Con estas entrevistas, el Consejo de la Magistratura avanza en la definición de quién conducirá la Fiscalía General, cargo clave dentro de la estructura judicial sanjuanina.