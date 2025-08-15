La especulación se terminó, Patricia Bullrich confirmó que competirá en las próximas elecciones. La Ministra de Seguridad de la Nación anunció que será candidata a senadora por la Ciudad de Buenos Aires. “Donde están las batallas más difíciles, ahí voy a estar poniendo el cuerpo. Donde se defiende el país que soñamos y debemos construir. Donde se construye futuro”, expresó.

“Después de dar todo por la seguridad de los argentinos de bien, de recuperar el orden y hacer respetar la Ley, la próxima batalla está en el Senado. Allí voy a liderar los cambios que el país necesita y que dependen del Congreso, para proteger la libertad y blindar todo el esfuerzo que hicimos hasta ahora”, añadió.

Y continuó: “Ese esfuerzo que hace cada uno, con valentía y esperanza, nos mantiene firmes para superar esta etapa y dejar atrás a quienes nos hundieron en el desorden, la delincuencia y la pobreza”.

Luego, lanzó duras críticas contra la oposición: “Esos inútiles y corruptos quieren destruir todo para volver al poder. No les importa la gente ni el país. Pero no vamos a dejar que se lleven puesto todo el trabajo hecho”.

Sobre el final, afirmó que “bajo el liderazgo de Javier Milei” será candidata a senadora “para seguir peleando por un país próspero, libre y ordenado “.

“Es momento de decidir: construimos futuro o volvemos al fracaso “, completó.

El Presidente respondió a la publicación de su ministra celebrando la postulación: “VAAAAAAAAMOOOOOO...!!! Grande, Patricia Bullrich dando la lucha en CABA para que avancemos en la pelea por terminar con los kukas...”.

Bullrich, agradeció por el mismo medio: “Vamos por las reformas que faltan y blindar lo que ya tenemos. VLLC, Presidente!”.