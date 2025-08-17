Luego de varias reuniones y muchas especulaciones, Cristian Andino es el elegido del peronismo. El ex intendente de San Martín encabezará la lista del Frente Fuerza San Juan en las elecciones legislativas de octubre. Finalmente, este domingo, desde la sede del peronismo salió el candidato que competirá en los comicios de medio término.

La elección de Andino encabezando la lista del peronismo, se dió a horas del cierre de listas. El plazo vencía este 17 de agosto a las 23:59. Conocido el primer nombre que llevará la boleta, resta conocer el de los otros dos candidatos.

El otro vencimiento

Edgardo Benítez, secretario Electoral Federal, contó al móvil de Canal 13 que, además de este plazo, después de las 00 del domingo se vence otro. Hasta el 17 de agosto las alianzas y partidos tienen tiempo para la presentación de todos los elementos que deseen que lleven sus boletas, con el objetivo de que los votantes puedan identificarlas. Esto es: logos, escudos, fotografías, insignias.

El martes 12 de agosto a las 00 horas se vencieron los plazos para las reservas de colores en las boletas que cada agrupación pretende. Las alianzas y los partidos ya eligieron.

Benítez informó que son nueve los partidos que quedaron aptos para participar de los comicios que se celebrarán en octubre.

Por otro lado, el domingo 17, según lo establece el Código Electoral de la Nación, se debe conformar la Junta Electoral Nacional.