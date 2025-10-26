A medida que se acercan las elecciones legislativas, surgen voces que advierten sobre las demoras que habrá en la difusión de resultados, en relación con la rapidez con que se conocieron los resultados en las últimas elecciones a legisladores en Ciudad de Buenos Aires, cuando a las 20 horas ya se sabía quiénes habían ganado y qué porcentajes obtenía cada agrupación partidaria.

Fuentes oficiales explicaron al medio Clarín que las principales demoras en difundir los resultados del escrutinio provisorio de las elecciones generales van a estar en las cuatro provincias que tendrán en simultáneo elecciones locales y en los ocho distritos que votan senadores, además de diputados nacionales.

Las más complicadas serán las provincias de Santiago del Estero, Mendoza, Catamarca y La Rioja, que tendrán elecciones concurrentes, con doble urna para votar cargos nacionales y locales.

Santiago del Estero quizás sea la que tenga mayores demoras, ya que allí se votará para diputados, senadores, legisladores locales, autoridades municipales y gobernador provincial.

Pero también habrá demoras en conocer los datos de la ciudad de Buenos Aires, tal como ocurrió en el simulacro de escrutinio, que tuvo uno de los registros más bajos de todo el país. "Es porque se vota en dos categorías y se usará por primera vez la Boleta Única de Papel", dijeron fuentes oficiales.

Luz Landívar, titular de la Dirección Nacional Electoral (DINE), planteó que "quizás haya dificultades en el escrutinio del próximo domingo, porque es la primera vez que las autoridades de mesa van a hacer este trabajo con la Boleta Única de Papel en todo el país. Pero el sistema de digitalización y transmisión de telegramas es sólido, ya que se usa desde el año 2017".

Fuentes que participan en la organización del proceso electoral prevén que recién a las once de la noche esté el 80% de los resultados en la ciudad de Buenos Aires, según la dinámica que hubo en el simulacro de escrutinio provisorio que realizó el gobierno en el centro de cómputos del Correo Argentino. Un porcentaje similar tendrán también las provincias de Chaco, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Salta y Tierra del Fuego.

Según esas estimaciones, el domingo a las 21 horas estará el resultado del 40% del total nacional, cuando se den a conocer los primeros resultados oficiales.

Es que la normativa vigente establece que los datos oficiales del escrutinio provisorio solo se pueden dar tres horas después de finalizado el comicio, es decir, a partir de las 21 horas.

"A partir del domingo, a las 21 horas, estarán disponibles los resultados del recuento provisorio, por provincia y por categorías electorales. Además, será posible acceder a los resultados por mesa y consultar los telegramas que se contabilizarán durante la noche de la elección", anunciaron desde la DINE. Y agregaron que ya está disponible la aplicación "Elecciones Legislativas 2025", desde donde se podrán consultar los resultados del escrutinio provisorio.

Allí se irán dando todos los resultados, por provincia, previendo que a las 23 horas ya se conocerán los resultados del 85% en todo el país, pero con menor porcentaje en las cuatro provincias que tendrán en simultáneo elecciones locales y en los otros siete distritos que también votan senadores, además de diputados nacionales.

En cambio, en las otras 13 provincias, a las once de la noche tendrán los resultados en torno al 90% de los votantes, según estimaciones oficiales. Una de las que tendrá los resultados en esas condiciones será la provincia de Buenos Aires, si no hay inconvenientes de último momento, que demoren la transmisión de los resultados al centro de cómputos del Correo Argentino.

Los datos del proceso electoral

El domingo estarán habilitados para votar 35.987.634 electores. Habrá 119.710 urnas para las elecciones generales de diputados y senadores nacionales, de las cuales 91.905 transmitirán en forma electrónica sus resultados desde los centros de votación.

De los 17.339 locales de comicios, habrá 14.369 que transmitirán directamente sus resultados al centro de cómputos del Correo Argentino; mientras que el resto llevará sus bolsines a las 953 sucursales electorales, de donde serán transmitidos sus resultados al centro de cómputos, donde estarán los digitadores, fiscales y apoderados partidarios, que controlarán el normal desenvolvimiento de los comicios.