Elecciones 2025 ¿Cómo es el proceso de suplencias en caso de dejar un cargo?

Este domingo se conocieron los nombres definitivos de los candidatos a diputados nacionales por San Juan. Si bien algunos ya venían resonando, otros resultaron una sorpresa, generando interrogantes sobre la continuidad de quienes actualmente ocupan cargos públicos, como el vicegobernador Fabián Martín y la intendenta de Caucete, Romina Rosas.

Para despejar estas dudas, Canal 13 consultó al abogado constitucionalista Oscar Cuadros, quien explicó cómo se manejaría la situación en caso de que ambos resulten electos.

En este marco, señaló que Enzo Cornejo asumiría el cargo del en la Cámara de Diputados. En ello sumó " es probable que continúe en su cargo hasta la finalización del mandato, salvo que exista alguna decisión política en sentido contrario, cosa que no parece probable”. Sobre la posibilidad de que Martín no asuma la banca, agregó: “Legalmente se podría dar, pero no creo que esta sea la situación. No creo que el vicegobernador sea un candidato testimonial”.

El especialista también explicó el mecanismo en estos casos: “En situaciones similares en otros lugares, como los intendentes del conurbano bonaerense que encabezan listas y son candidatos testimoniales, asumen sus cargos y son reemplazados por los suplentes en las listas. Sin embargo, insisto, no me parece que este sea el caso de Martín”.

Respecto a la suplencia, Cuadros precisó que “quien está de suplente del vicegobernador es María Eva Acosta, actual directora de asistencia del Ministerio de Desarrollo Humano".

En el caso de la intendenta de Caucete, la situación es similar. “Si Rosas resultara electa, quien asumiría temporalmente en el municipio sería el presidente del Concejo Deliberante, tal como establece la normativa para municipios de primera categoría”, explicó Cuadros.

El abogado concluyó que, más allá de los escenarios legales, “es una decisión política muy importante la continuidad de un candidato en su cargo actual. No veo que el escenario de la candidatura testimonial cuaje en estos casos”.