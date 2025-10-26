Este domingo 26 de octubre a las 8 de la mañana se habilitaron las votaciones de las elecciones legislativas 2025. Algunos minutos después de iniciadas las votaciones, en algunos colegios hubo demoras, ausencias y confusiones incluso de las autoridades de mesa.

El móvil de Canal 13 de San Juan a cargo de Pablo Godoy llegó al Colegio San Francisco, allí la fiscal general explicó que ella y buena parte de las autoridades de mesa estuvieron en el colegio desde las 7.30, es decir media hora antes de que se habilitaran las urnas.

La fiscal informó que el único inconveniente fue que el delegado de la Junta Electoral no se presentó en el colegio. La fiscal aclaró que, pese a esta ausencia, pudieron iniciar con la votación, aunque aclaró que para el cierre de las mesas a las 18 de este domingo ya deberán contar con una persona que ejerza como delegado para que haga el cierre de comicios con la firma de las actas correspondientes.

Durante una recorrida en las mesas de votación, en la mesa 101, la presidenta de mesa reconoció que les ha costado algunos minutos ponerse al día con los cambios en la forma de votación. Es que en estas elecciones, por primera vez en la historia, se vota con la Boleta Única Papel (BUP) que implica todo un cambio en la forma de sufragar.

La autoridad de mesa consultada explicó que ella ya ocupó este rol en elecciones anteriores y reconoció que se ha notado el cambio en la forma de elección. Es que, por primera vez se utiliza una única boleta con todos los nombres de los candidatos y la votación se hace detrás de un biombo y no en el tradicional cuarto oscuro.

La presidenta de mesa reconoció que las autoridades de mesa aun se están tomando un tiempo para acostumbrarse a las nuevas boletas con troquel, mientras que reconoció que los votantes llegaron muy informados y sabiendo como debían votar con la BUP.