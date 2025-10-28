Un día después de las elecciones legislativas 2025 en San Juan, los resultados dejaron múltiples lecturas políticas, pero uno de los datos más llamativos fue el nivel de participación. Según el recuento oficial, el 71,02% de los sanjuaninos habilitados concurrió a votar, lo que representa 438.937 electores sobre un total de 618.023. Sin embargo, un departamento se despegó del promedio con una cifra significativamente menor.

Se trata de Iglesia, que registró solo un 62,51% de participación, el índice más bajo de toda la provincia. En ese distrito cordillerano, votaron 5.121 personas, muy por debajo del comportamiento general observado en el resto de los departamentos.

La diferencia es notable si se compara con otras jurisdicciones como Ullum, que tuvo la participación más alta con 76,56%, o San Martín, con 75,21%. También sobresalieron Jáchal y Albardón, con más del 74% de asistencia.

En el otro extremo, junto con Iglesia, los departamentos de 25 de Mayo (65,94%) y Calingasta (68,81%) también mostraron una baja concurrencia respecto del promedio provincial.

En cuanto al panorama general, los resultados ratificaron la presencia de un escenario político de tres tercios en San Juan, similar al de las elecciones generales de 2023. Fuerza San Juan, encabezada por Cristian Andino, obtuvo 34,4% de los votos; Por San Juan, liderado por el vicegobernador Fabián Martín, alcanzó 31,02%; mientras que La Libertad Avanza, con Abel Chiconi como candidato, logró 26%.

Cada una de estas fuerzas políticas consiguió un diputado, confirmando la paridad política que atraviesa a la provincia. Sin embargo, el dato de participación deja otra lectura: más de 170.000 sanjuaninos habilitados no acudieron a las urnas, una cifra que podría incidir en futuros comicios y en la representación territorial de cada espacio.

Los especialistas advierten que los factores geográficos, la distancia de los centros de votación y la falta de transporte público adecuado en zonas rurales podrían explicar en parte la baja participación en departamentos alejados como Iglesia o Calingasta.