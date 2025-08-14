Con miras a las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre de 2025, el Frente de Izquierda y de los Trabajadores – Unidad (FIT-U) presentó en San Juan a sus candidatos para competir por las tres bancas que la provincia renovará en la Cámara de Diputados de la Nación.

La lista estará encabezada por Cristian Jurado, dirigente del MST y excandidato a gobernador, quien consiguió el respaldo unánime de todas las fuerzas que integran el frente. En segundo lugar, se ubicará Gloria Cimino (Izquierda Socialista) y en tercero Lucas Casciaro (Partido Obrero). Como suplentes figuran Laura Fernández (MST), Mauricio Núñez (PTS) y Melina Barbieri (Izquierda Socialista).

En el acto de presentación, Jurado cuestionó duramente a las demás fuerzas políticas:

“El resto de las listas tienen vinculación empresarial con el Estado o son dueños y patrones de grandes empresas. Cuando hablan del beneficio a los sanjuaninos, en realidad se refieren a beneficiar a un grupo reducido de patrones”, afirmó.

El candidato aseguró que el FIT-U es “el único frente que va a dar batalla política” y que su propuesta busca representar a los sectores trabajadores:

“Vamos a defender a los trabajadores del CONICET, a las familias de la discapacidad. Queremos que el Frente de Izquierda sea una herramienta de pelea para los docentes, médicos y jubilados”, subrayó.