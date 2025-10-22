Las elecciones de medio término llevará a millones de argentinos a las urnas este domingo y de acuerdo a las provincias, se ponen en juego bancas en la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores y hasta una gobernación. Pero los sanjuaninos ¿Qué renuevan en esta ocasión?

A diferencia de esas provincias que también tendrán que elegir senadores nacionales, en San Juan solo se renovarán 3 bancas en el Congreso de la Nación. Es la Cámara baja la que tendrá en disputa las tres bancas y que se ocuparán hasta 2029.

Los tres diputados que culminan su mandato corresponden dos al peronismo y una al oficialismo provincial. Por el lado del peronismo, son Walberto Allende y Fabiola Aubone los legisladores del bloque Unión por la Patria, quienes terminan el mandato que asumieron en 2021. Mientras que por el lado del bloque Producción y Trabajo, que responde al oficialismo provincial, es María de los Ángeles Moreno (asumió tras la renuncia de Susana Laciar tras ser electa intendenta de Capital).

Actualmente, la Cámara de Diputados tiene 257 integrantes y son 127 las bancas que se renuevan este domingo 26 de octubre, lo que significa que San Juan renovará el 2,36% de las bancas que tendrán recambio.

Sin embargo, hay que provincias que también votarán legisladores de la Cámara alta. Estos distritos son: Ciudad de Buenos Aires; Chaco; Entre Ríos; Neuquén; Río Negro; Salta; Santiago del Estero; Tierra del Fuego. En el caso de los representantes de las provincias, es un tercio del recinto el que se renueva, lo que significa 24 senadores.

Por su parte, una provincia tendrá elecciones particulares es Santiago del Estero. Esta provincia norteña elige gobernador y vicegobernador. Además, se renovarán 20 bancas de la Legislatura provincial, 163 comisionados municipales, además del jefe comunal y concejales de Clodomira y Villa Atamisqui, dos localidades con calendario electoral diferente producto de haber sido intervenidas por la provincia.

Mientras que Catamarca, Mendoza y La Rioja, elegirán diputados provinciales para la composición de sus legislaturas.