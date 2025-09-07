A las 18 de este domingo cerraron los comicios de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires. Después del cierre de las mesas, ya sobre las 22, los cómputos oficiales informaron que el nivel de participación de los votantes fue del 62.31%, de acuerdo a datos aún parciales.

Si el dato se mantiene una vez que se termine con el recuento, este es el valor más bajo desde el retorno de la democracia. Esto significa que más de 5 millones de bonaerenses no se presentaron a votar a ninguna de las 41.189 mesas habilitadas.

La asistencia a los centros de votación se produjo lentamente. Hasta el mediodía, menos del 30% de los electores había emitido su voto y sobre las 16 lo había hecho poco más de la mitad del padrón (50,5%). Los primeros datos oficiales se confirmaron apenas pasadas las 21 y ya se lleva más del 89% de mesas escrutadas.

Sobre la elección

Este domingo se votaron legisladores provinciales en la provincia de Buenos Aires en las 8 secciones electorales. Los bonaerenses eligieron 46 diputados y 23 senadores provinciales. Además, votaron concejales en los 135 municipios.

En cuatro secciones se renuevan senadores (Primera, Cuarta, Quinta y Séptima) y en las otras cuatro, diputados (Segunda, Tercera, Sexta y Octava). En 2027 se hará a la inversa. Según la Junta electoral de la Provincia de Buenos Aires, más de 14 millones de bonaerenses estarán habilitados para votar; entre ellos, 1.015.233 extranjeros residentes.

Es la primera vez en la historia que la provincia de Buenos Aires desdobla sus elecciones legislativas de las nacionales. Se votó con boleta partidaria, es decir, la clásica lista "sábana".

La estrategia de La Libertad Avanza fue plantear la elección desde la perspectiva de terminar con el kirchnerismo y elegir la libertad. El peronismo apostó por varias candidaturas de funcionarios clave como intendentes de diferentes partidos bonaerenses.