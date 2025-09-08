Con el escándalo por presuntas coimas que habría cobrado Karina, la hermana del presidente Javier Milei, aun resonando en los oídos de los electores, este domingo se realizaron las elecciones legislativas en Buenos Aires y La Libertad Avanza (LLA) perdió por casi 14 puntos frente a los candidatos del peronismo.

A las 21 horas las autoridades electorales difundieron los primeros cómputos oficiales que ya marcan una tendencia en Buenos Aires, que es uno de los distritos electorales más importantes de la Argentina.

Con el 82,22% de los votos escrutados, el frente Fuerza Patria que lidera el peronismo se impuso con el 46,93% de los votos, mientras que la LLA que lidera Milei se quedó con el 33,85% de los sufragios.

De acuerdo a los resultados oficiales, Fuerza Patria ganó con holgura la primera y la tercera sección electoral. Entre ambas, aglutinan a casi el 60% de los 14 millones de electores que estaban habilitados para sufragar.

Tras esta derrota del mileismo se abren al menos dos posibles consecuencias que generan expectativas. Por un lado, ahora se abre el interrogante de cómo reaccionarán los mercados y qué impacto tendrá en las políticas económicas de la Nación y la siempre presente influencia del FMI.

Por otro lado, este triunfo peronista posiciona a Axel Kicillof, actual gobernador de Buenos Aires, como un candidato puesto de cara a las presidenciales de 2027. Es que no solo se trata de que ganó el peronismo, sino que también dentro del partido analizan como acertada la decisión de desdoblar las elecciones legislativas y los dirigentes que fueron elegidos para ser cabeza de lista.

Qué se votó

Los bonaerenses eligieron diputados y senadores en las ocho secciones electorales, además se renuevan concejales en los 135 municipios. Cerró la votación en la provincia de Buenos Aires: hay optimismo en Fuerza Patria y cautela en LLA. Hubo un 63% de participación del padrón.

Este domingo se votaron legisladores provinciales en la provincia de Buenos Aires en las 8 secciones electorales. Los bonaerenses eligieron 46 diputados y 23 senadores provinciales. Además, votaron concejales en los 135 municipios.

En cuatro secciones se renuevan senadores (Primera, Cuarta, Quinta y Séptima) y en las otras cuatro, diputados (Segunda, Tercera, Sexta y Octava). En 2027 se hará a la inversa. Según la Junta electoral de la Provincia de Buenos Aires, más de 14 millones de bonaerenses estarán habilitados para votar; entre ellos, 1.015.233 extranjeros residentes.

Es la primera vez en la historia que la provincia de Buenos Aires desdobla sus elecciones legislativas de las nacionales. Se votó con boleta partidaria, es decir, la clásica lista "sábana".

La estrategia de La Libertad Avanza fue plantear la elección desde la perspectiva de terminar con el kirchnerismo y elegir la libertad. El peronismo apostó por varias candidaturas de funcionarios clave como intendentes de diferentes partidos bonaerenses.

Las autoridades electorales informaron, además, que se registró un nivel de participación del 63,25% de los electores habilitados para votar en las elecciones legislativas de este domingo en Buenos Aires.