En la jornada del miércoles 27 de agosto, la Universidad Nacional de San Juan vivió las elecciones de Centros de Estudiantes y Federación Universitaria. En cada unidad académica, excepto en la Facultad de Exactas, los estudiantes eligieron a sus representantes y la agrupación Ideas reafirmó su poder llevándose cuatro de las seis facultades.

El movimiento estudiantil Ideas se consagró nuevamente como ganador y retuvo la conducción de la Federación Universitaria de San Juan (FUSJ). Se trata de la tercera vez de manera consecutiva que son los elegidos por el estamento estudiantil de la casa de altos estudios. Esta vez el conductor será Gonzalo Leyes quien ostentaba la presidencia del Centro de Estudiantes de la Facultad de Sociales. A su vez, será el sucesor de su compañera de espacio Cinthia De Luca Barrera (2023-2025). Cabe mencionar que ella ganó luego de que entre el 2021 y el 2023 el cargo fuera ocupado por otro miembro de Ideas, es decir Manuel Giménez.

Las elecciones de este miércoles fueron en cinco de las seis unidades académicas, con excepción de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, que había votado en junio junto a los comicios generales.

De este modo, el Centro de Estudiantes de la Facultad de Ingeniería quedó bajo la conducción de Elías Tello; en la Facultad de Ciencias Sociales (FACSO), Cristian Jara asumirá como titular; en la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño (FAUD) se impuso la lista encabezada por Hernán Ramírez; y en la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes (FFHA), el Centro de Estudiantes será presidido por Gonzalo López.

A pesar de la buena racha, Ideas perdió uno de sus espacios insignia. Esto se debe a que los números no les fueron favorables en la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud (EUCS). Allí la agrupación Sinapsis, que fue apoyada por Creando, se llevó la elección. La misma estaba encabezada por Ramón Francisco Herrera quien conducirá el Centro de estudiantes en el período 2023-2025.

Cabe mencionar que en la facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (FCFEN) ganó el centro de estudiantes la agrupación Creando, unidad académica donde reafirma su poder en cada elección desde hace varios años.