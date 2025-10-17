En el marco de las elecciones legislativas del próximo domingo 26 de octubre, el consultor político Antonio De Tommaso analizó las últimas encuestas sobre la intención de voto en San Juan y anticipó cómo podría quedar conformada la representación provincial en la Cámara de Diputados de la Nación.

Durante su paso por el programa Entre Vistas, De Tommaso explicó que los relevamientos muestran una ventaja del frente Por San Juan, que lleva como principales candidatos a Fabián Martín, Laura Palma y Federico Rizo, sobre el peronismo, representado por Cristian Andino, Romina Rosas y Fabián Gramajo.

“Nuestras mediciones están dando casi un 12 o 13% de gente que todavía no decide por quién votar”, señaló el consultor, y añadió que “a partir de ahí tenemos casi con 39 puntos a Fabián Martín, con 31 a Cristian Andino y con 12 a Abel Chiconi”, el referente de La Libertad Avanza.

Según el análisis, estos números podrían consolidarse en los últimos días de campaña: “Ese 39 se puede transformar en 42 o 43, el 31 en 33 o 34”, explicó De Tommaso.

Además, el consultor estimó cómo impactarían esos porcentajes en la distribución de bancas nacionales. “Si se mantiene esta tendencia, el oficialismo metería dos diputados nacionales y el peronismo, uno”, afirmó.

De Tommaso también analizó el comportamiento del electorado ante el nuevo sistema de boleta única, que debutará en San Juan en estos comicios. “Va a haber más votos nulos que votos en blanco. El voto en blanco va a ser más fácil, pero hoy la gente se está inclinando a participar, incluso si no está totalmente convencida de a quién elegir”, sostuvo.

Por último, el consultor remarcó que, aunque hubo “muchísimos acontecimientos políticos y económicos a nivel nacional” en los últimos meses, eso “movió muy poco el termómetro de lo que se venía midiendo” en San Juan, donde el electorado ya tiene definido en gran parte su voto.

De esta manera, según los sondeos, el frente Por San Juan, liderado por el orreguismo, se perfila para lograr dos de las tres bancas que estarán en juego, mientras que el peronismo retendría una.

Las listas completas que competirán en San Juan

Por San Juan

Fabián Martín

Laura Palma

Federico Rizo

Fuerza San Juan

Cristian Andino

Romina Rosas

Fabián Gramajo

La Libertad Avanza

Abel Chiconi

Juan Sancassani

Cristina Mabel Tejada Heredia

Evolución Liberal

Sergio Vallejos

Noelia Herrera

Héctor Bastías

Frente Provincias Unidas

Emilio Baistrocchi

Paola Díaz

Pedro Rodríguez

Ideas de la Libertad

Gastón Briozzo

Nery Mingolla

Raúl Moreno

Partido Libertario

Yolanda Agüero

Manuel Alejandro Galdeano

Nancy Bárbara Illanes

Cruzada Renovadora

Alfredo Avelín Nollens

Carmen Chimino

Alejandro Gómez

Frente de Izquierda y de los Trabajadores – Unidad (FIT-U)