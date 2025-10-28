Comenzó el escrutinio definitivo de las elecciones legislativas 2025. Este proceso, que otorga el carácter oficial a los resultados definitivos, se inició cumpliendo con la ley que establece su comienzo 48 horas después del cierre de los comicios.

Benítez señaló que el inicio del escrutinio representa una "novedad" en términos de logística, ya que están evaluando si cuentan con el espacio necesario para cubrir la magnitud del acto.

El proceso consiste en la revisión "de todas y cada una de las actas de todas las mesas" que participaron en la elección del domingo. El objetivo es atender y clarificar "todas aquellas dudas que pueden haberse generado o reclamos que pueden haber existido".

El Secretario Electoral estimó que el escrutinio podría estar finalizando cerca del mediodía del miércoles. El recuento comenzó a las 18 horas de este martes, y el cronograma de trabajo incluye un corte a las 22 horas, para retomar el miércoles a las 8 de la mañana.

Reclamos de Caucete y Valle Fértil

Benítez abordó el reclamo público de la intendenta de Caucete, Romina Rosas, aunque señaló que "no ha sido presentado por escrito", lo que implica que no se formalizó legalmente. Pese a esto, y tras tomar conocimiento por los medios, las autoridades decidieron que el recuento de ese departamento se realizará en tercer lugar.

"Cuando llegue la hora de revisar aquella mesa que ha generado esta duda la vamos a atender, vamos a abrir, vamos a recontar y vamos a evacuar cualquier tipo de suspicacia", aseguró el funcionario.

Asimismo, indicó que el escrutinio del departamento Valle Fértil, que también presentó algunos reclamos tras el provisorio, "es probable que entre hoy" en el recuento.

Fiscales presentes

Benítez destacó que todos los fiscales de cada partido se hicieron presentes en el acto de escrutinio. La presencia de los representantes garantiza que, si surge alguna observación de cualquiera de los espacios políticos, el representante tiene derecho a solicitar su tratamiento.

El Secretario Electoral concluyó su intervención enviando un mensaje de calma a la ciudadanía: "Trasmitirles tranquilidad a todos, porque se va a realizar absolutamente todo para que acá ya quede todo claro".