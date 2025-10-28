El escrutinio definitivo de las Elecciones Legislativas confirmó este martes que Fuerza San Juan se impuso en el departamento de Caucete, tras una revisión exhaustiva de los votos. El resultado corrige el recuento provisorio, que había dado ganador al Frente Por San Juan por una diferencia mínima. Fuentes de la justicia electoral explicaron que ninguno de los fiscales presentó objeción.

El proceso comenzó a las 18 en la Secretaría Nacional Electoral y tuvo especial atención en el caso de Caucete, donde la diferencia inicial era de solo 9 votos. La intendenta Romina Rosas, que además integraba la lista de Fuerza San Juan como candidata a diputada nacional, había denunciado un error en una de las actas del recuento provisorio.

“Hemos ganado. Hay un certificado del Correo que no contabiliza los votos nuestros en una mesa, pero sí los de los otros frentes. Con esos votos estamos ganando”, había advertido Rosas en declaraciones radiales el lunes, antes de iniciarse el conteo final.

El reclamo fue validado por los fiscales durante el escrutinio definitivo. Según se comprobó, una de las mesas tenía 83 votos de Fuerza San Juan que no habían sido correctamente asentados en el acta final. Con la corrección, el frente peronista alcanzó 8.180 votos, mientras que el orregismo se quedó con 8.106, confirmando así el triunfo de Fuerza San Juan en el departamento. Después del escrutinio definitivo, el frente del que la intendenta Romina Rosas fue candidata sacó en total 8.186, contra 8.122 de por San Juan. Una diferencia de 64 votos.

Desde el entorno de Rosas celebraron la transparencia del proceso y destacaron que “la revisión demostró que el voto de los cauceteros fue respetado”.