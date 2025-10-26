La jornada electoral de este domingo en San Juan tuvo un momento inesperado cuando un móvil de Canal 13 fue retirado de la escuela San Martín mientras realizaba una cobertura en vivo. El periodista Luis Córdoba entrevistaba a dos votantes de Capital cuando un soldado se acercó y le solicitó de manera firme que se retirara, alegando que no estaba permitido transmitir dentro del establecimiento.

El hecho generó sorpresa, ya que minutos antes, el teniente coronel Gastón Patera, jefe del RIM 22, había declarado al mismo medio que el ingreso de la prensa a las escuelas estaba totalmente permitido, salvo que el acceso interfiera con la intimidad del voto o el consentimiento del elector. Patera reconoció que hubo un “error de interpretación” en la aplicación de las normas por parte de algunos soldados:

“Me comuniqué con los establecimientos, ha habido un error de interpretación que por supuesto no escapa de mi responsabilidad. La orden es clara: libre acceso a la prensa, excepto en los casos que impida la intimidad del votante”.

La situación no se limitó a la escuela San Martín. Durante la mañana, Canal 13 denunció que se impidió el ingreso de la prensa en otros establecimientos, incluyendo el Central Universitario en Capital, Normal de Caucete, Antonio Aberastain de Pocito y la escuela Victorina en Sarmiento. Según Patera, se comunicaron con las autoridades de los lugares donde se produjeron las restricciones para que la situación se regularice y la cobertura pueda realizarse con normalidad.

A pesar del inconveniente, Canal 13 continuó su operativo periodístico para garantizar la cobertura de la jornada electoral en San Juan.