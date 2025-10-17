En la carrera para obtener una banca de diputados en el Congreso de la Nación, la apuesta del Frente de Izquierda en la provincia la encabeza Cristian Jurado. El candidato estuvo en Canal 13 y contó acerca de propuestas que llevará a la Cámara baja en caso de ser elegido, entre los que se destaca la eliminación del IVA y un plan de obra pública con control social para generar plan de viviendas.

Mientras la campaña pasa en algunos espacios lejos de las propuestas y discursivamente centrada en el rechazo al espacio rival, el candidato de la Izquierda estuvo en Canal 13 y dejó algunas precisiones sobre las propuestas en caso de llegar a ser electo legislador nacional.

El primer candidato a legislador que tiene el espacio de izquierda contó que una de las iniciativas tiene que ver con la eliminación de un impuesto que en ocasiones se menciona como distorsivo, pero al mismo tiempo uno de los más importantes en materia de recaudación del Estado.

“Hay tres principales preocupaciones de los vecinos y de los trabajadores. Una es el salario que no alcanza, hay una preocupación de todos en que el nivel de salarios de la provincia es muy bajo, es de 300 mil o 500 mil en algunos casos, que es el promedio. Ahora se viene una reforma laboral, al menos el Gobierno Nacional lo ha puesto en el debate y la estabilidad laboral con algunas medidas que puso el gobierno con los periodos de prueba que se alargan, es una preocupación. Hay condiciones de trabajo muy precarias y salarios muy bajos”, comenzó analizando Jurado.

En relación a la propuesta, el candidato contó: “Nosotros tenemos la idea de favorecer a las grandes mayorías, trabajadores y las familias, por eso uno de los proyectos que favorece al ingreso de los trabajadores es anular el IVA a los elementos de la Canasta Familiar. Si uno va a comprar leche, arroz o distintos elementos de la canasta, tenga un descuento del 21%, eso favorecería al bolsillo del trabajador. Además, nosotros opinamos que el gobierno provincial y nacional podría recaudar plata para resolver el problema de los salarios y el Estado tener recursos para aumentar los salarios, aplicando impuestos a los ricos, un impuesto permanente porque hasta ahora se aplicó un impuesto por única vez, pero si el impuesto es todos los meses a toda la riqueza y actividad que genere riqueza, de esa forma juntar plata para los problemas sociales que tenemos hoy”.

El gobierno nacional en ocasiones menciona que el superávit no se negocia y en esa disputa ingresa la balanza para no caer en déficit. Pero para Jurado, la visión es distinta y centra la mirada en los trabajadores y no en el pago de deuda extranjera.

“Pensamos que la balanza da, se puede reemplazar (quitar unos impuestos y agregar otros), pero el gobierno mide a favor de los sectores a los cuales les interesa, nosotros queremos medir la balanza a favor de los sectores trabajadores, para nosotros la balanza va a dar, si da para el bolsillo del trabajador. Con todo lo que se paga de deuda externa, se puede generar”, dijo Jurado. Acto seguido añadió: “queremos llevar al Congreso una propuesta para generar trabajo genuino a través de la obra pública con control social para generar un plan de viviendas, arreglos de rutas, generando trabajo genuino y no trabajo temporal y a prueba”.

El candidato de la Izquierda también habló de la coyuntura nacional y lo que sucede con las cámaras del Congreso, destacando por qué su sector debe alcanzar espacios en las cámaras representantes de los habitantes y de las provincias.