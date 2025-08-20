Emilio Baistrocchi ex intendente de la Capital y actual candidato a diputado nacional por el espacio Provincias Unidas, negó de plano que haya mantenido una pelea con puñetazos incluidos con el presidente del Tribunal de Cuentas, Pablo García Nieto.

De esta manera, el dirigente desmintió los trascendidos que indicaban que se había transado a piñas con García Nieto. La versión indicaba que los dos dirigentes se cruzaron en una clínica y que en la sala de espera de este lugar, primero se cruzaron verbalmente para terminar con algunos golpes y empellones.

Baistrocchi aseguró que es verdad que se cruzaron en una clínica, pero negó completamente que hayan llegado a la violencia física. “García Nieto me dijo, algo yo le respondí y seguí con mi camino, iba con dos de mis hijos, nunca me pare a discutir y muchos menos a agredir a este hombre frente a mis niños", aseguró el ex intendente.

El candidato a diputado nacional aseguró que la versión de una supuesta pelea debió ser un dato que el mismo García Nieto se encargó de filtrar. “No hubo ningún hecho de violencia, es sabido por todos que yo tengo diferencias con García Nieto porque es un impresentable”, disparó.

Luego agregó que el presidente del Tribunal de Cuentas utiliza el organismo para ejercer presiones sobre los dirigentes que es afín al espacio del uñaquismo al que él pertenece. “El Tribunal puso en dudas las cuentas de Capital cuando yo era intendente, estuve seis meses explicando lo hecho y, finalmente, no pudieron acusarme de ninguna irregularidad”, aseveró el exmandatario.

Ya sobre el final, Baistrocchi lanzó una última crítica contra García Nieto y aseguró que “este hombre es un fiel exponente el uñaquismo que buscó un cargo de por vida para seguir viviendo del Estado, yo, en cambio, fui funcionario y cuando llegó el momento me fui a mi casa, no busqué acomodarme en un puestito como hacen ellos”, cerró.