El Frente Provincias Unidas presentó oficialmente a los candidatos que competirán en las elecciones legislativas de 2025, encabezados por el ex ministro de Gobierno y ex intendente de la Capital, Emilio Baistrocchi.

En el segundo lugar de la lista figura Paola Díaz, docente de educación técnica del departamento de Calingasta, mientras que el tercer puesto lo ocupa Pedro Rodríguez, comisario mayor retirado de Caucete, con trayectoria en distintos distritos de la provincia y actualmente vinculado al hockey sobre patines.

Como suplentes fueron anunciados Silvia Guevara, licenciada en Trabajo Social de Jáchal y actual funcionaria del Ministerio de Salud provincial; Martín Vega Sánchez, abogado de Rivadavia que formó parte de la gestión de Baistrocchi en Capital; y Natalia Castro, docente y licenciada en Ciencias de la Educación oriunda de Albardón, representante del socialismo.

Durante la presentación, Baistrocchi subrayó que se trata de una lista “federal”, integrada por “gente común que se suma a la política motivada por el deseo de luchar por un país normal”. La fuerza confía en que esta diversidad territorial y profesional fortalezca su propuesta de cara a los comicios.