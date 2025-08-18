En dos semanas se licitará la obra de la rotonda en Gorriti y Ruta 20

Una esquina que se ha cobrado la vida de varias personas en Santa Lucía, por fin podría tener una medida de seguridad para evitar más siniestros viales. El ministro de Infraestructura, Fernando Perea, mencionó que se destrabó el trámite burocrático con Vialidad Nacional para intervenir la esquina de Ruta 20 y Gorriti, donde se colocará una rotonda para disminuir la velocidad y evitar más muertes en esa intersección.

Perea dijo que “el gobernador ha logrado destrabar y quieren firmar un acuerdo con Vialidad Nacional para poder intervenir y llamar a licitación por la construcción de la rotonda. Tenemos el proyecto listo, los fondos y nos faltaba el okay de Nación. Estaríamos en condiciones de una o dos semanas más para poder tener la rotonda en calle Gorriti".

Obras en el Parque de Mayo

Otro de los panes de obras dentro de esta gestión es la seguidilla de mejoras que se están realizando en el Parque de Mayo. Comenzó con los juegos para los más chicos, continuó con las mejoras en el lago dentro del espacio verde y la última, todavía en desarrollo, es la de la mejora de las veredas del frente del Parque de Mayo, sobre calle Libertador.