Durante la tarde de este miércoles el presidente Javier Milei presidió el acto cierre de la campaña de la LLA de cara a las elecciones legislativas en Buenos Aires. El evento libertario se realizó en el Club Atlético Villa Ángela de la localidad bonaerense de Moreno.

Antes, durante y después del acto, hubo incidentes golpes de puños y corridas entre los militantes oficialistas y grupos que se fueron a manifestar contra la presencia de Milei en esta localidad. Hubo varias personas que recibieron golpes y un periodista sufrió un botellazo que le causó un corte en la cabeza.

En el caso del periodista herido, los medios nacionales informaron que el periodista herido es Cristian Mercatante quien recibió un golpe con una botella que le hizo un corte en la cabeza. El hecho ocurrió minutos antes de que el Presidente se suba al escenario.

“Estaba haciendo una nota a los encapuchados y me voló algo”, dijo el comunicador en entrevista con A24 cuanto al explicar cómo fue el ataque ocurrió mientras el Presidente ingresaba al club.

En la previa al acto del Presidente, se produjeron incidentes en las inmediaciones del club. Hubo empujones y hasta piedrazos entre las personas que se oponen al Gobierno y las que adhieren a las ideas libertarias.

Los incidentes comenzaron cuando los militantes comenzaron a ingresar al predio. También hubo algunos presentes que le tiraron huevos a los agentes de gendarmería, que intentaban frenar la pelea.

En el lugar se desplegó un megaoperativo de seguridad que incluyó dos helicópteros que sobrevolaron la zona desde la tarde y 12 autos acompañaron al jefe de Estado durante todo el trayecto hasta el lugar. Hubo camiones de Infantería y del personal de Prefectura.

Javier Milei brindó un encendido discurso, en medio de la tensión por los audios de Diego Spagnuolo, extitular de Andis; y de Karina Milei, la secretaria General de la Presidencia. El mandatario le pidió a la gente que vaya a votar.

“La apuesta del kirchnerismo es engañar al electorado, quieren que la elección pase desapercibida”, afirmó. Y agregó: “Por cada uno de nosotros que se quede en casa, van a ir cinco de ellos”. Asimismo, el mandatario sostuvo que el Estado presente “es una estafa en favor de los políticos chorros”.

Y, aunque arengó con un posible triunfo de La Libertad Avanza, sostuvo que será una elección complicada. “Hay un empate técnico. Hay que ir a votar como si se definiera el futuro de la provincia este domingo", aseveró el mandatario, que en momento que se metieron con su hermana en clara alusión a los audios que sembraron una duda sobre un posible caso de corrupción la gestión mileista.